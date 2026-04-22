Comandante de Cochabamba: "Estamos cerca de esclarecer quién fue el autor del disparo en Apote"

Tras los violentos enfrentamientos por tierras en la zona de Apote que resultaron en la muerte de un albañil y la aprehensión de decenas de personas, el Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Alejandro Basto, brindó detalles sobre el avance de las investigaciones y el peritaje de los objetos secuestrados.

Investigación en marcha: En busca del autor material

El jefe policial confirmó que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público trabajan de manera conjunta para identificar al responsable de accionar el arma de fuego que impactó en la región abdominal de Víctor Mariscal Llanos (35).

"Estamos ya cerca de esclarecer quién ha sido el autor. La ciudadanía exige una respuesta para que, en lo posterior, cualquier persona lo piense dos veces antes de cometer estos hechos ilícitos", aseveró Basto.

Actualmente, las autoridades realizan un análisis individualizado para determinar el grado de participación de cada uno de los 35 aprehendidos, buscando descartar o confirmar su implicación directa en el homicidio ocurrido durante la madrugada.

Evidencias y sustancias controladas

El reporte oficial ratificó la peligrosidad del grupo que intervino en el conflicto. Además de la detención de los sospechosos, se procedió al secuestro de un arsenal de objetos y vehículos:

Armamento y químicos: Machetes, armas blancas, petardos y granadas de gas.

Sustancias ilícitas: Se halló marihuana en poder de los movilizados.

Logística: Un bus, dos vehículos particulares y dos motocicletas fueron retenidos.

Una familia devastada

Mientras la policía busca establecer qué hacía la víctima en el lugar, el drama humano se concentra en el entorno de Víctor Mariscal. El hombre, que se desempeñaba como albañil, era el único sustento de sus cuatro hijos (de 4, 6, 8 y 10 años).

Sus familiares aseguran que era una "buena persona" y que probablemente fue contratado para realizar trabajos en el sector sin saber que quedaría atrapado en medio de una disputa armada.

El costo social del conflicto de tierras

El Comandante Basto lamentó que las disputas por terrenos en Cochabamba escalen a niveles de violencia letal. "Este conflicto de tierras ha desencadenado en la pérdida de una vida humana. No podemos dejar pasar este tipo de delitos que preocupan a todos los bolivianos", concluyó, garantizando que el trabajo de inteligencia no cesará hasta dar con el autor material.

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