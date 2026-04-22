Transporte da 72 horas para garantizar equipos de GNV y advierte con medidas en Cochabamba

El transporte sindicalizado en Cochabamba se declaró en emergencia y otorgó un plazo de 72 horas a las autoridades para resolver la escasez de equipos de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV), advirtiendo con asumir medidas de presión si no hay una respuesta a su demanda.

El presidente de la Central Urbana del Transporte, Gualberto Sánchez, expresó la preocupación del sector por la falta de cilindros y kits completos, pese a que muchos afiliados ya invirtieron entre 50 mil y 56 mil bolivianos en motores para la conversión.

“Tenemos movilidades paradas, préstamos en los bancos y no sabemos qué hacer. Hay compañeros que han adquirido vehículos nuevos y no pueden trabajar”, afirmó.

Sánchez cuestionó además la gestión de la entidad encargada, señalando que no se explica por qué se cayó la licitación para la compra de equipos y por qué no se concreta la adquisición, pese a la alta demanda. También denunció la exclusión de representantes del transporte en la institución.

El dirigente remarcó que los transportistas financian el programa de conversión mediante un aporte de 20 centavos por carga de combustible, por lo que exigen transparencia sobre el destino de esos recursos. “No es dinero del Gobierno, es plata de los transportistas”, sostuvo.

La falta de equipos ha obligado a muchos conductores a continuar operando con diésel, lo que eleva sus costos diarios entre 300 y 350 bolivianos, reduciendo significativamente sus ingresos. Actualmente, al menos 200 transportistas están a la espera de acceder a los kits de GNV.

El sector advirtió que, si en el plazo establecido no se atienden sus demandas, exigirán cambios en la dirección de la entidad y la reposición de sus representantes, además de evaluar nuevas medidas que podrían afectar el servicio en la ciudad

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