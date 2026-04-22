Nueva gestión en Tarija apuesta por empleo productivo y no por "cuoteo político"

La gobernadora electa de Tarija, María René Soruco, aseguró que su gestión no convertirá a la institución en un espacio de reparto político y que priorizará políticas orientadas al desarrollo productivo y la generación de empleo sostenible.

“La gobernación no es una fábrica de empleos, eso no es desarrollo”, afirmó Soruco, al marcar distancia de prácticas de cuoteo político. En ese sentido, explicó que su administración buscará impulsar al sector privado como motor económico, generando condiciones para la inversión y el crecimiento.

La autoridad electa también anunció la implementación de un plan de empleo urgente con enfoque productivo, que incluirá proyectos como la canalización de presas y sistemas de riego, con el objetivo de dinamizar la economía local sin recurrir a la ampliación del aparato estatal.

Respecto al respaldo recibido en el Gran Chaco, Soruco destacó la necesidad de fortalecer la coordinación con el gobierno autónomo regional, respetando su carácter especial dentro del país.

“No es el tarijeño versus el chaqueño, necesitamos cohesión entre autoridades”, señaló, al tiempo de mencionar brechas como la falta de acceso a gas domiciliario en zonas productoras.

En cuanto al contexto económico, reconoció la caída de ingresos por hidrocarburos y planteó la necesidad de diversificar la economía regional mediante el impulso a sectores como la vitivinicultura, la producción de miel, camélidos y el turismo. Además, insistió en retomar el debate sobre un pacto fiscal pendiente a nivel nacional.

Sobre la relación con el Gobierno central, Soruco afirmó que será institucional y enfocada en la defensa de los intereses del departamento. En ese marco, no descartó asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo, siempre que exista una agenda clara con temas estructurales.

Confirmó que el exgobernador Mario Cossío tendrá un rol de acompañamiento político durante su gestión, destacando su liderazgo dentro de la agrupación que la llevó al poder.

Con este panorama, la nueva autoridad se prepara para asumir el desafío de transformar las expectativas ciudadanas en resultados concretos en un contexto económico complejo.

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