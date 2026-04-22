“Gracias a Dios estoy viva”: mujer relata asalto cuando salía con su hija; le robaron Bs 20.000

Una mujer fue víctima de un violento atraco armado en la avenida Dos de Agosto, entre 5to y 6to anillo, donde dos delincuentes a bordo de una motocicleta la interceptaron y la golpearon brutalmente en la cabeza para arrebatarle sus pertenencias. El hecho ocurrió cuando salía de su casa junto a su hija.

Según su testimonio, se dirigía a realizar un depósito para su esposo cuando fue interceptada por un sujeto que salió de una esquina y la apuntó directamente con un arma de fuego.

“No le tuve miedo, le decía que no le iba a dar mi cartera, que mi teléfono es mi medio de trabajo”, relató.

Su hija, que la acompañaba en ese momento, logró percatarse primero del sospechoso e intentó advertirle. “Le decía ‘mamá, mamá’, pero ella no me escuchó. Cuando él se dio cuenta que lo vimos, sacó el arma y nos apuntó a las dos”, contó.

El delincuente finalmente atacó a la mujer con la culata del arma, golpeándola en la cabeza hasta hacerla caer. Producto de la agresión, recibió seis puntos de sutura en distintas heridas.

“Me caí porque empecé a sangrar. Gracias a Dios estoy viva, el arma estuvo en mi frente”, expresó.

Mientras tanto, su hija intentó pedir ayuda, pero denunció la ausencia total de vecinos o transporte en ese momento. “No había nadie, nadie salió”, lamentó.

Tras el hecho, ambos antisociales se dieron a la fuga en la motocicleta con el dinero que la mujer llevaba, destinado a un depósito familiar. La víctima fue auxiliada por sus familiares y trasladada a un centro de salud cercano.

Pese al violento episodio, la mujer destacó que lo material puede recuperarse, pero no la vida. “El esfuerzo se recupera, pero gracias a Dios estoy aquí. A trabajar, es lo que toca”, afirmó.

Finalmente, pidió a las autoridades mayor firmeza contra la delincuencia. “Necesitamos justicia dura. Esto no solo me pasó a mí, muchas familias viven con miedo. No podemos estar así, estamos desprotegidos”, reclamó.

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