"Me dice que me va a hacer desaparecer": El drama de una madre que perdió su sustento y vive bajo amenaza

Viviana Rodríguez, una mujer de 42 años, atraviesa una situación desesperante. Tras sobrevivir a un intento de feminicidio y enfrentar el robo de su herramienta de trabajo, hoy se encuentra sin recursos para alimentar a sus cinco hijos y vive bajo la sombra constante de las amenazas de su agresor.

Una vida marcada por la violencia

La pesadilla de Viviana comenzó de forma crítica en 2019, cuando su expareja intentó quitarle la vida. En un desgarrador testimonio, relató cómo el hombre la atacó con una tijera dirigida a su pecho.

"No sé de dónde aparecieron mis hijos mayores. Se pusieron encima de mí para protegerme", recordó Viviana.

A pesar de la gravedad del ataque, el agresor solo cumplió cuatro meses de detención preventiva. Actualmente, el sujeto se encuentra en libertad y, lejos de cumplir con las pensiones familiares, utiliza el amedrentamiento para silenciarla. "Me dice que me va a hacer desaparecer, que me está vigilando", denunció la madre.

El robo de su único sustento

A la violencia de género se suma una tragedia económica. Viviana había adquirido un camión mediante un préstamo bancario para sustentar a su familia. Sin embargo, hace casi un año, el chofer que contrató —identificado por ella como Johnny— desapareció con el vehículo.

Deuda vigente: A pesar de no tener el camión, Viviana sigue pagando las cuotas al banco.

Sin ingresos: Sin el motorizado, la familia se ha quedado sin el único ingreso que permitía cubrir sus necesidades básicas.

Campaña de solidaridad

La situación es insostenible: cinco niños dependen de una madre que no solo teme por su vida, sino que carece de dinero para comprar alimentos. Ante la falta de justicia y la precariedad económica, se apela al corazón de la población cochabambina y boliviana.

Cualquier aporte económico, donación de víveres o asistencia legal será de vital importancia para esta familia.

Si desea colaborar con Viviana Rodríguez y sus cinco hijos, puede comunicarse directamente al número:

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