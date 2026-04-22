Falta de diésel: Largas filas de camiones y buses en Santa Cruz

El panorama en la intersección del cuarto anillo y la avenida Radial 10, de la capital cruceña, refleja una parálisis que afecta a cientos de conductores. Ante el agotamiento de las reservas de diésel reportado por los administradores de los surtidores, las filas de camiones y buses se extienden ahora por varias manzanas de la zona.

Muchos transportistas han optado por dejar sus unidades estacionadas en plena vía pública para ir a descansar a sus hogares ante la falta de certezas. Esta medida responde a que la última entrega de combustible se agotó hace más de 24 horas y no existe un cronograma claro de reabastecimiento.

YPFB garantiza suministro

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sostiene que el flujo de carburantes es regular y se han aumentado un 40% del despacho de diésel para atender la demanda en la época de la zafra cañero. La estatal atribuye la saturación en las estaciones a una sobredemanda impulsada por rumores, aunque en los surtidores el desabastecimiento es una realidad palpable.

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