TEMAS DE HOY:
enfrentamientos por tierras Robo millonario Feminicidios 2026

22ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Falta de diésel: Largas filas de camiones y buses en Santa Cruz

Mientras las estaciones de servicio reportan falta de stock, el sector transporte se ve obligado a pausar sus operaciones indefinidamente.

Ximena Rodriguez

21/04/2026 21:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El panorama en la intersección del cuarto anillo y la avenida Radial 10, de la capital cruceña, refleja una parálisis que afecta a cientos de conductores. Ante el agotamiento de las reservas de diésel reportado por los administradores de los surtidores, las filas de camiones y buses se extienden ahora por varias manzanas de la zona.

Muchos transportistas han optado por dejar sus unidades estacionadas en plena vía pública para ir a descansar a sus hogares ante la falta de certezas. Esta medida responde a que la última entrega de combustible se agotó hace más de 24 horas y no existe un cronograma claro de reabastecimiento.

YPFB garantiza suministro

Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos sostiene que el flujo de carburantes es regular y se han aumentado un 40% del despacho de diésel para atender la demanda en la época de la zafra cañero. La estatal atribuye la saturación en las estaciones a una sobredemanda impulsada por rumores, aunque en los surtidores el desabastecimiento es una realidad palpable.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD