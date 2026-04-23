Diputado Brañez insiste en romper el monopolio de YPFB para atraer inversión

El jefe de bancada en Diputados de Autonomía Para Bolivia-Súmate, Diego Andrés Brañez, afirmó que los recientes cambios en el sector hidrocarburífero reflejan una crisis interna en el Gobierno, marcada por la inestabilidad en la estatal YPFB.

Según el legislador, la renuncia en la presidencia de la empresa y el reciente cambio de ministro evidencian una situación preocupante. “Estamos hablando de que en menos de cinco meses estarían pasando tres presidentes de YPFB. Sin lugar a duda es algo que nosotros no queremos ver como país”, sostuvo.

Brañez cuestionó además el modelo actual de la estatal petrolera, señalando que ha dejado de ser viable debido a su carácter monopólico. En su criterio, esto ha limitado el desarrollo del sector y ha frenado las oportunidades de crecimiento económico.

“YPFB ha dejado de ser viable desde el momento en que ha asumido un monopolio que ha desbancado lo que los bolivianos estaban generando”, afirmó, al tiempo de plantear la necesidad de abrir el mercado a la inversión privada.

En esa línea, el diputado remarcó la importancia de garantizar seguridad jurídica para atraer capitales extranjeros y reactivar la industria de hidrocarburos. Asimismo, instó a que el paquete de leyes que será presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sea tratado con urgencia y consensuado entre todas las bancadas.

“El cambio de autoridades no va a solucionar el problema de fondo. No se va a resolver la crisis de hidrocarburos ni el tema del combustible”, advirtió.

Brañez también recordó que desde su agrupación política han planteado medidas concretas, como una ley para fijar el precio del diésel y la gasolina en cinco bolivianos, además de una nueva normativa hidrocarburífera. Sin embargo, cuestionó que estas propuestas no hayan sido consideradas por el Gobierno.

Finalmente, el legislador insistió en la necesidad de escuchar a todas las fuerzas políticas y trabajar en conjunto para encarar la crisis energética, señalando que su bancada continuará impulsando propuestas “para apostar por una nueva Bolivia”.

Mira la programación en Red Uno Play