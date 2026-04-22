Gobierno denuncia daño económico de Bs 18,5 millones por ruta de BoA a Cuba y demanda a seis exautoridades

El Viceministerio de Transparencia y el Ministerio de Obras Públicas presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público tras revelar un presunto daño económico de Bs 18.490.000 ocasionado por las operaciones de Boliviana de Aviación (BoA) en la ruta Santa Cruz (Viru Viru) – La Habana. La investigación apunta a que la ruta, operativa entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, se sostuvo bajo criterios políticos pese a registrar aviones "prácticamente vacíos".

El viceministro de Transparencia y Seguridad Jurídica, Marcelo Yamil García, informó en Que No Me Pierda que el proceso judicial se dirige inicialmente contra seis exautoridades, incluyendo al exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, el exgerente de la aerolínea y cuatro exdirectores. Se les investiga por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Operaciones sin sustento técnico

Según la autoridad, la apertura de la ruta no contó con los estudios de viabilidad exigidos por normativa. García fue enfático al señalar que las decisiones se tomaron por encima de los criterios comerciales:

"De acuerdo a la regulación debería anteceder al inicio de operaciones un informe de viabilidad técnica, financiera y comercial; no podría generarse semejante despliegue económico simplemente por un criterio político o ideológico a la inversa de lo que manda la normativa."

El viceministro citó el informe 039/2023 del entonces gerente de BoA, donde se admitía que "el inicio de operaciones se encuentra planificado de acuerdo al compromiso presidencial", en lugar de basarse en rentabilidad.

Aviones vacíos y pérdidas millonarias

La baja ocupación fue el factor determinante del déficit. Se reportaron vuelos realizados en aeronaves para 168 pasajeros que transportaban entre 11 y 22 personas, generando pérdidas de más de $us 25.000 por trayecto.

"La pérdida total acumulada emerge de 14.4 millones de bolivianos por aviones prácticamente vacíos durante todo este tiempo y 4 millones adicionales representan una pérdida cambiaria que se expresa por la conducta de BoA de comprar divisas en el mercado paralelo informal", detalló García.

Irregularidades financieras y traslado de efectivo

Uno de los hallazgos más polémicos es el mecanismo utilizado para pagar los servicios en Cuba. La aerolínea estatal habría eludido el sistema financiero internacional, transportando dinero físico y adquiriendo dólares a precios de hasta Bs 17,50 a través de intermediarios.

"BoA no solamente compra en el mercado paralelo estas divisas... sino que además realiza el traslado físico de este efectivo a La Habana prescindiendo de todo tipo de protocolo financiero internacional", denunció el viceministro, añadiendo que se enviaron más de Bs 11,8 millones en efectivo a la isla.

Ampliación de investigaciones: Caracas y Carga

La autoridad adelantó que se han detectado irregularidades similares en la ruta a Caracas, donde el daño por comisiones cambiarias ascendería a otros Bs 4 millones. Asimismo, anunció una nueva línea de investigación sobre el transporte de carga en los vuelos a Cuba, debido a inconsistencias sospechosas.

"Un vuelo que había ido, por ejemplo, con 26 pasajeros, registra una carga que es cuatro veces menor a un vuelo que había ido con 17 pasajeros... vamos a ampliar las investigaciones para pedir a la Aduana un detalle de qué transportaba cada uno de estos vuelos", advirtió.

Finalmente, García no descartó ampliar el proceso contra el expresidente Luis Arce Catacora mediante una proposición acusatoria para juicio de responsabilidades, si las declaraciones de los actuales denunciados confirman que el daño patrimonial derivó directamente de sus instrucciones.

Mira la programación en Red Uno Play