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¿Qué esperan del debate? Velasco y Ritter cara a cara esta noche

El encuentro se realizará esta noche a las 21:00 y será transmitido a nivel nacional, en la antesala de la segunda vuelta del 19 de abril.

Juan Marcelo Gonzáles

12/04/2026 17:24

¿Qué esperan del debate? Velasco y Ritter cara a cara esta noche
Santa Cruz

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Todo está listo para el gran debate por la Gobernación de Santa Cruz, donde los candidatos Juan Pablo Velasco y Otto Ritter volverán a verse cara a cara.

El encuentro se realizará hoy desde las 21:00 y será transmitido a nivel nacional por Red Uno, tanto en señal abierta como en plataformas digitales.

Este espacio se presenta como clave para que la ciudadanía, especialmente los indecisos, pueda evaluar propuestas y capacidades de los postulantes de cara al balotaje.

Desde las campañas señalaron que el interés de la población está en conocer planteamientos concretos y la preparación de los candidatos.

En el anterior debate, ambos protagonizaron un intercambio marcado por cuestionamientos y diferencias en temas centrales como impuestos, empleo y desarrollo regional.

Mientras uno planteó la posibilidad de nuevas medidas tributarias para financiar áreas específicas, el otro rechazó esa opción y apostó por incentivar la inversión y la generación de empleo.

Sectores cívicos destacaron la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la democracia y permitir un voto informado, en medio de un contexto marcado por la circulación de información en redes sociales.

El debate de esta noche será determinante en la recta final de la campaña, en una elección que definirá el rumbo político de Santa Cruz en los próximos años.

 

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