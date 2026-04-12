Cuenta regresiva en Santa Cruz: así luce el escenario del gran debate entre Velasco y Ritter

El encuentro se realizará en Fexpocruz a partir de las 21:00 horas y será determinante para los votantes de cara a la segunda vuelta del 19 de abril.

A pocos días del balotaje en cinco regiones del país, Santa Cruz se alista para un debate clave entre los candidatos a la Gobernación, Juan Pablo Velasco y Otto Ritter.

El encuentro se llevará a cabo en instalaciones de la Fexpocruz, donde ya está todo preparado para recibir a los postulantes.

En el lugar se instaló una pantalla gigante, atriles y tarimas para los medios de comunicación, como parte del despliegue técnico para garantizar la transmisión del debate.

El escenario ya define la ubicación de los candidatos, quienes expondrán sus propuestas ante la población.

El debate cuenta con la organización del Tribunal Electoral, con el objetivo de brindar a la ciudadanía información clara para la toma de decisiones.

Se prevé la participación de moderadores y se transmitirá en vivo por la RED UNO y sus plataformas digitales.

Debido a la expectativa generada, se anunció un importante resguardo policial en inmediaciones de la Fexpocruz.

Además, se prevé el cierre de calles aledañas al recinto para evitar congestionamiento vehicular y garantizar la seguridad de los asistentes.

Se espera la llegada de simpatizantes de ambos candidatos, quienes apoyarán a sus postulantes durante el debate.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante el movimiento en la zona.

El debate será determinante para los ciudadanos que aún no han definido su voto de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de abril.

Santa Cruz es una de las cinco regiones que irán a balotaje, en una jornada que definirá a las nuevas autoridades subnacionales.

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