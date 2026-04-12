Impactante video: así entró en erupción el volcán Sakurajima en Japón

El volcán Sakurajima, uno de los más activos de Japón, registró una nueva erupción que generó preocupación y activó los protocolos de monitoreo por parte de las autoridades.

La actividad volcánica provocó la expulsión de ceniza y material desde el cráter, lo que obligó a mantener vigilancia constante en las zonas cercanas ante posibles riesgos para la población.

Las autoridades japonesas se mantienen en alerta, evaluando el comportamiento del volcán y recomendando a los habitantes tomar precauciones, especialmente en áreas cercanas donde podría registrarse caída de ceniza.

Sakurajima es conocido por su actividad frecuente, por lo que cuenta con sistemas de monitoreo permanente para anticipar posibles eventos de mayor magnitud.

Mira la programación en Red Uno Play