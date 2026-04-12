El joven Nacif y sus cuatro goles que mantienen vivo el sueño mundialista de la Verde Sub17

Con apenas 16 años, Nabil Nacif se ha convertido en la gran figura de la selección boliviana Sub-17. Nacido en Santa Cruz de la Sierra, el delantero destaca por su potencia, velocidad y un instinto goleador que hoy lo pone en el centro de la atención.

Formado en la academia de Juan Manuel Peña, el joven atacante dio el salto a Oriente Petrolero, donde continúa su crecimiento como una de las principales promesas del fútbol nacional.

Actualmente, Nacif es el goleador del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, con cuatro anotaciones: un gol ante Venezuela, un doblete frente a Perú y un tanto clave contra Argentina. Sus goles han sido determinantes para que Bolivia avance a los playoffs y mantenga viva la ilusión mundialista.

La Verde, que terminó en el tercer lugar de su grupo, disputará desde el miércoles de la próxima semana su pase al Mundial Sub-17 de Catar. El equipo tendrá dos oportunidades para lograr la clasificación, en lo que serán verdaderas finales.

Con personalidad, eficacia y protagonismo en los momentos decisivos, Nacif lidera a una generación que sueña con llevar a Bolivia nuevamente a una cita mundialista.

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