El joven Nacif y sus cuatro goles que mantienen vivo el sueño mundialista de la Verde Sub17

El delantero nacional lidera al combinado juvenil y se consolida como goleador del torneo.
12/04/2026 19:31
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Con apenas 16 años, Nabil Nacif se ha convertido en la gran figura de la selección boliviana Sub-17. Nacido en Santa Cruz de la Sierra, el delantero destaca por su potencia, velocidad y un instinto goleador que hoy lo pone en el centro de la atención.
Formado en la academia de Juan Manuel Peña, el joven atacante dio el salto a Oriente Petrolero, donde continúa su crecimiento como una de las principales promesas del fútbol nacional.
Actualmente, Nacif es el goleador del Sudamericano Sub-17 que se disputa en Paraguay, con cuatro anotaciones: un gol ante Venezuela, un doblete frente a Perú y un tanto clave contra Argentina. Sus goles han sido determinantes para que Bolivia avance a los playoffs y mantenga viva la ilusión mundialista.
La Verde, que terminó en el tercer lugar de su grupo, disputará desde el miércoles de la próxima semana su pase al Mundial Sub-17 de Catar. El equipo tendrá dos oportunidades para lograr la clasificación, en lo que serán verdaderas finales.
Con personalidad, eficacia y protagonismo en los momentos decisivos, Nacif lidera a una generación que sueña con llevar a Bolivia nuevamente a una cita mundialista.
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