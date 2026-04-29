Más de 2.000 maestros llegarán a La Paz para sumarse a cabildo del 1 de mayo

Más de 2.000 maestros de distintos puntos del país arribarán en los próximos días a la ciudad de La Paz, en el marco de una movilización nacional que busca exigir la atención a sus principales demandas laborales y estructurales.

La marcha, que partió desde Calamarca, concentra a delegaciones de al menos 31 federaciones del sector educativo, consolidando una masiva presencia del magisterio que prevé ingresar a la sede de gobierno este viernes para participar en el cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana.

“Inversión en educación, rechazo a la descentralización y aumento salarial son parte de nuestras exigencias, porque el costo de vida ha subido y los sueldos se han mantenido”, manifestaron representantes del sector durante la movilización.

Los maestros avanzan por tramos hacia la ciudad paceña, tras haber pernoctado en localidades intermedias donde, según reportes, tuvieron que dividirse en distintos espacios debido a la falta de infraestructura para acoger a todos los participantes.

Se prevé que la llegada de este contingente genere una importante concentración en el centro paceño, en coincidencia con las actividades del 1 de mayo, donde el sector buscará visibilizar su pliego petitorio y presionar por una respuesta de las autoridades.

El magisterio no descarta asumir nuevas medidas de presión si no se atienden sus demandas, en un contexto de creciente movilización social en el país.

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