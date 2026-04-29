Bloqueo persiste en el túnel de El Abra por el ingreso de líneas de transporte público desde Sacaba

El ingreso al túnel de El Abra, que conecta Sacaba con la ciudad de Cochabamba, permanece bloqueado por tercer día consecutivo debido a una protesta de vecinos del Distrito 6 que exigen la habilitación de rutas de transporte público por el sector.

Los movilizados retomaron la medida tras una pausa realizada la noche anterior y reinstalaron el bloqueo con piedras, ramas, llantas y espinos para impedir el paso de vehículos en este punto estratégico.

Un representante vecinal indicó que la protesta se mantiene ante la falta de respuestas oportunas de las autoridades. “Tenemos una convocatoria para el martes, pero debía ser antes. Ante la falta de seriedad, los vecinos han decidido continuar hasta ser escuchados”, afirmó.

El dirigente señaló que, aunque hubo un acercamiento con personal de Movilidad Urbana y se convocó a una reunión en la Subalcaldía del Distrito 6, la medida continuará hasta obtener soluciones concretas.

La protesta, que inicialmente se centraba en la demanda de transporte y el rechazo a la reducción de terrenos del cementerio. Los vecinos, que representan a 34 OTBs, advirtieron que el bloqueo será indefinido.

El cierre del túnel genera complicaciones en el tránsito entre Sacaba y la ciudad Cochabamba, afectando a transportistas y ciudadanos que utilizan diariamente esta vía.

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