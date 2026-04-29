Estafas tributarias y suplantación: cómo protegerte y evitar problemas

Las estafas tributarias y los casos de suplantación de identidad se han convertido en un problema creciente que afecta a ciudadanos que, muchas veces por desconocimiento o confianza, terminan asumiendo deudas elevadas ante el Estado.

El abogado Arturo Mostoso explicó que una de las modalidades más frecuentes ocurre cuando una persona confía en terceros, como contadores o empleadores, quienes manejan obligaciones tributarias sin cumplirlas.

“Confías en alguien, le das el dinero para pagar impuestos y nunca lo hace; te enteras recién cuando te congelan las cuentas”, señaló.

En estos casos, las deudas no solo se mantienen, sino que se incrementan considerablemente por intereses acumulados, llegando incluso a duplicar o triplicar el monto original.

Otra práctica recurrente es el uso del NIT (Número de Identificación Tributaria) a nombre de trabajadores. Según el especialista, algunas empresas piden a sus empleados sacar un NIT personal para operar, trasladando así toda la responsabilidad tributaria.

“Al final, quien responde ante el fisco es la persona que abrió el NIT, no la empresa”, advirtió.

Mostoso enfatizó que abrir un NIT no es un trámite menor, ya que implica obligaciones periódicas y conocimiento del sistema tributario. Sin embargo, cuestionó que el proceso sea rápido, pero sin suficiente orientación:

En cuanto a la suplantación, alertó que existen casos donde terceros utilizan documentos de identidad ajenos para abrir NIT o realizar actividades económicas. Aunque en Bolivia no existe una figura penal específica para la suplantación, estos hechos se procesan como delitos de falsedad material e ideológica.

El riesgo aumenta cuando las personas no reportan la pérdida de su cédula de identidad.

“Si alguien usa tu documento y no hiciste la denuncia, quedas en una situación vulnerable”, explicó.

Entre las principales recomendaciones, el especialista destacó la importancia de informarse antes de abrir un NIT, revisar constantemente el buzón tributario digital y acudir a asesoramiento profesional. También insistió en denunciar de inmediato la pérdida de documentos personales como medida de prevención.

Finalmente, advirtió que muchas personas no identifican estas situaciones como estafas hasta que enfrentan consecuencias económicas graves, por lo que llamó a la población a tomar precauciones y asumir una actitud más informada frente a sus obligaciones tributarias.

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