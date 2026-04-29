Hallan pollo con coloración verdosa y mal olor en puesto de Cochabamba

La Intendencia Municipal de Cochabamba clausuró un puesto de venta de carne de pollo tras detectar la venta de productos en descomposición durante un operativo de control realizado en la calle Punata, entre Lanza y San Martín.

El intendente Enrique Navia informó que se encontraron pollos con mal olor, coloración verdosa y signos evidentes de deterioro, además de al menos una veintena de unidades congeladas en estado de descomposición, que presuntamente estaban destinadas a la venta.

“Es un atentado a la salud pública. Se habían hecho recomendaciones previas, pero el comerciante no las cumplió, por lo que se procedió a la clausura”, señaló.

Hallan pollo en mal estado en la calle Punata. Foto: Intendencia de Cochabamba

Durante la inspección también se evidenció la presencia de carne con manchas de sangre y golpes, que no cumple con las condiciones de inocuidad necesarias para el consumo humano.

Personal de Defensa del Consumidor respaldó la medida al constatar que el producto no era apto para su comercialización.

Navia dijo que el puesto permanecerá cerrado hasta que el propietario garantice condiciones adecuadas de higiene y calidad. Asimismo, se anunció la aplicación de sanciones.

Las autoridades municipales intensifican los controles en centros de abasto con el objetivo de resguardar la salud de la población. Asimismo, se procedió a clausurar de una carnicería por no cumplir las normas de higiene e inocuidad.

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