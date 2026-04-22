Madrugada violenta en Potosí: un muerto y tres heridos tras enfrentamiento en mina

La Fiscalía Departamental de Potosí inició una investigación por los delitos de homicidio y lesiones graves y leves tras la muerte de un joven de 28 años durante un violento enfrentamiento en una cooperativa minera.

El fiscal departamental, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que el hecho dejó además tres personas heridas y al menos 20 aprehendidos, quienes presentaban lesiones y fueron trasladados a un centro médico.

“De acuerdo a los primeros elementos colectados, un grupo de personas presuntamente dedicadas al robo de mineral fue sorprendido por trabajadores mineros, lo que habría derivado en un enfrentamiento”, explicó la autoridad.

El hecho se registró el 19 de abril de 2026, entre las 04:00 y 07:00 de la madrugada, en la mina Cory Mayu, ubicada en la zona Pailaviri, en las faldas del Cerro Rico de Potosí.

Según los reportes preliminares, los trabajadores sorprendieron a aproximadamente 20 personas que presuntamente sustraían mineral, lo que desencadenó un enfrentamiento de alta violencia.

Como resultado, Daniel M.S., de 28 años, perdió la vida. En tanto, Juan M.S., Raúl M.D. y Martín R. resultaron con múltiples lesiones y fueron trasladados al Hospital Daniel Bracamonte.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público mediante un informe policial emitido la misma jornada, lo que permitió activar las investigaciones.

Entre los elementos recolectados se encuentran el registro del lugar del hecho, informes policiales, certificado médico forense y el acta de autopsia, que serán clave para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Mientras avanzan las pesquisas, el hecho vuelve a poner en evidencia los conflictos y riesgos que rodean la actividad minera en la región.

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