Mototaxistas levantan bloqueo en YPFB y trasladan protesta al km 13 de La Guardia

Santa Cruz de la Sierra vive una jornada marcada por protestas y bloqueos protagonizados por el sector mototaxista, que este miércoles decidió levantar el punto de bloqueo instalado en las puertas de YPFB para trasladar la medida de presión hacia el kilómetro 13 de la doble vía La Guardia.

El tercer anillo, que permanecía obstruido durante varias horas, quedó completamente expedito tras la movilización de los manifestantes hacia rutas interprovinciales, donde buscan ampliar el impacto de la protesta. Según reportes en el lugar, el nuevo punto de concentración se ubica en una de las principales vías de conexión hacia los Valles cruceños.

La dirigencia del sector informó que la medida no se limita a un solo punto. De manera paralela, se han instalado al menos nueve bloqueos en diferentes rutas del departamento, incluyendo municipios como Cotoca, Cuatro Cañadas, Pailón y San Julián. También se sumaron progresivamente localidades de los Valles como Samaipata, Mairana, Comarapa y Vallegrande.

El dirigente Rubén Darío Cardozo, presidente de la Confederación de Mototaxistas Departamental, advirtió que el sector analiza intensificar las medidas. “Vamos a radicalizar esto, ya no para, ya no frena”, afirmó, señalando que la mala calidad del combustible ha generado constantes fallas mecánicas en sus motocicletas.

Los mototaxistas exigen tres puntos centrales: combustible de calidad, el resarcimiento del 100% por los daños ocasionados a sus vehículos y el mantenimiento de las carreteras. Asimismo, demandan la presencia del presidente Rodrigo Paz para entablar un diálogo directo que permita resolver el conflicto.

La movilización, declarada de carácter indefinido, podría alcanzar una participación superior a los 50 mil mototaxistas en todo el departamento, lo que anticipa una escalada en las medidas de presión y mayores afectaciones al tránsito en rutas estratégicas de Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play