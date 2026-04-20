El Barcelona y el Real Madrid reactivan su pulso doméstico tras la decepción continental

El Barcelona y el Real Madrid retoman su mano a mano por el título liguero después del revés que ha supuesto para ambos quedar fuera de la Liga de Campeones, en una jornada de LaLiga EA Sports en la que, además, Real Sociedad y Getafe tienen un interesante enfrentamiento por no perder la estela europea y hay varios choques trascendentes en la parte baja.

En el caso del conjunto que dirige Hansi Flick, su ventaja al frente de la tabla aumentó tras la última jornada, situándose con nueve puntos de renta favorable al derrotar al Espanyol después de que el Real Madrid empatase en casa con el Girona. En ese contexto su situación es propicia antes de recibir al Celta, que sólo ha conseguido un empate y una victoria en sus últimas once visitas al Spotify Camp Nou.

De nuevo el cuadro azulgrana jugará sabiendo lo que ha hecho su máximo rival por el campeonato ya que el cuadro madridista jugará un día antes como anfitrión ante el Alavés, un rival al que no se le da especialmente bien el Santiago Bernabéu y que llega con la soga al cuello, pudiendo acabar la jornada en puestos de descenso.

Uno de ellos lo ocupa ahora mismo el Elche, que recibirá en su feudo a un Atlético envuelto en un tobogán emocional. Los rojiblancos, en tierra de nadie en liga, tuvieron una semana de luces y sombras que comenzaron eliminando al Barcelona en la máxima competición europea y acabaron con la derrota en la final de la Copa del Rey. A los de Diego Pablo Simeone sólo les queda jugárselo todo a la difícil carta de ser campeones del Viejo Continente y la eliminatoria de semifinales contra el Arsenal seguramente condicione todos los planes a corto plazo.

En el otro lado de la balanza está la Real Sociedad, cuyo título copero ha sido un premio que ya hace buena toda la temporada. Sin embargo, tratará de redondearla jugando la próxima en Europa, para lo cual está obligada a cambiar el chip a fin de afrontar el exigente duelo que tendrá en Anoeta contra el Getafe, que en franca ascensión le pisa los talones situado sólo a un punto.

Muy pendiente de lo que suceda en ese choque estará el Betis, quien de momento atesora la quinta plaza y deberá defenderla en lo que resta temporada ya sin la 'distracción' de la Liga Europa después de la decepcionante eliminación al caer 2-4 en la vuelta de cuartos de final contra el Braga portugués. La mejor manera de curar esa dolorosa herida sería ganando en Girona, algo que ha hecho en 7 de sus últimas 8 visitas.

En la parte baja dos partidos entre equipos implicados ahí situados están marcados en rojo. Por un lado el Mallorca, en el que Vedat Muriqi ha marcado cinco goles en los últimos cinco encuentros, recibe a un Valencia que ha perdido tres de los últimos cuatro y ha vuelto a meterse en problemas. Y por otro el Levante, que ha sumado 10 de los últimos 12 puntos como anfitrión, se cruza ante los suyos contra un Sevilla al que le dio algo de aire su triunfo más reciente contra el Sevilla.

Esa pelea por mantener la categoría también afecta al Rayo Vallecano, que juega en su estadio contra el Espanyol mientras lidia con la felicidad de haber alcanzado las semifinales de la Liga Conferencia, y al Oviedo, que ha ganado tres de sus últimas cuatro citas y se mide ante los suyos contra el Villarreal. Completa la jornada el siempre atractivo Athletic-Osasuna.

Programa de la jornada 33

Martes 21 de abril:

Athletic-Osasuna (19:00 CET/17:00 GMT).

Mallorca-Valencia (19:00 CET/17:00 GMT).

Girona-Betis (21:30 CET/19:30 GMT).

Real Madrid-Alavés (21:30 CET/19:30 GMT).

Miércoles 22 de abril:

Elche-Betis (19:00 CET/17:00 GMT).

Real Sociedad-Getafe (20:00 CET/18:00 GMT).

Barcelona-Celta (21:30 CET/19:30 GMT).

Jueves 23 de abril:

Levante-Sevilla (19:00 CET/17:00 GMT).

Rayo Vallecano-Espanyol (20:00 CET/18:00 GMT).

Oviedo-Villarreal (21:30 CET/19:30 GMT).

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