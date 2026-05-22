Senasir habilita el pago de Duodécimas de Aguinaldo 2025: conozca las fechas, requisitos y el cronograma

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) emitió un comunicado oficial dirigido a familiares, viudas, viudos e hijos de rentistas titulares o derechohabientes fallecidos. La institución informó que el cobro de las Duodécimas de Aguinaldo correspondientes a la gestión 2025 ya tiene fecha de inicio y se mantendrá vigente por un tiempo limitado.

De acuerdo con la disposición de la entidad, el beneficio económico podrá ser percibido a partir de este domingo 25 de mayo hasta el lunes 30 de junio de la presente gestión, impostergablemente.

El paso a paso para realizar el cobro

Para evitar largas filas y contratiempos, el Senasir enfatizó que el proceso consta de dos etapas obligatorias que los beneficiarios deben cumplir de manera estricta:

Paso 1 (Actualización): Los solicitantes deben apersonarse primero a cualquiera de las oficinas del Senasir a nivel nacional. Allí deberán solicitar y actualizar el Formulario Único de Autorización de Pago (Anexo 15) .

Paso 2 (Cobro en ventanilla): Una vez obtenido y actualizado dicho documento, el beneficiario deberá dirigirse a las agencias autorizadas del Banco Unión S.A. para proceder con el cobro en efectivo.

Requisitos indispensables en el banco

Al momento de presentarse en las ventanillas del Banco Unión, el solicitante deberá portar de forma obligatoria la siguiente documentación en físico:

Formulario Único de Autorización de Pago (Anexo 15) debidamente actualizado por el SENASIR. Cédula de Identidad del rentista titular o derechohabiente fallecido. Cédula de Identidad original y vigente del solicitante.

Nota importante de la entidad: Al tratarse de un plazo perentorio e impostergable que concluye el 30 de junio, las autoridades recomiendan a la población beneficiaria realizar el trámite de actualización con la debida anticipación para evitar la saturación del sistema en los últimos días del cronograma.

Comunicado del Senasir.

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