22 días de bloqueos: analista advierte pérdidas, alza de precios y caída de la confianza

El analista económico Fernando Romero advirtió que los 22 días de bloqueos en el país ya generan fuertes consecuencias económicas y sociales, afectando principalmente a la población, los trabajadores y las pequeñas empresas.

Según Romero, uno de los sectores más golpeados es el informal, que representa cerca del 85% del empleo en Bolivia y depende de ingresos diarios para subsistir.

“Cuando una economía se paraliza casi tres semanas, prácticamente todos los sectores terminan perdiendo”, sostuvo.

El economista explicó que los bloqueos ya provocan problemas de abastecimiento en varias ciudades del eje central, principalmente en La Paz, donde productos de la canasta familiar comenzaron a subir de precio debido a dificultades logísticas y una menor oferta.

Detalló que alimentos como carne, pollo, verduras y aceite registran incrementos temporales, mientras que el transporte de carga elevó sus costos operativos en más del 30%.

“Incluso en La Paz el pollo llegó a superar los 100 bolivianos. Todo deriva en menos oferta, subida de precios y caída del poder adquisitivo”, afirmó.

Romero señaló que el impacto también alcanza a exportadores, agroindustria, transporte, turismo y otros sectores productivos, debido a la interrupción de las cadenas de comercialización y producción.

Además, alertó que, si las medidas de presión continúan, podrían agravarse los problemas de abastecimiento de combustibles e insumos industriales.

Sobre la recuperación económica, indicó que las pérdidas podrían tardar meses en revertirse, incluso después de que concluyan los bloqueos.

“Muchas pérdidas no se recuperan: exportaciones incumplidas, productos dañados, contratos perdidos e inversiones postergadas”, explicó.

El economista consideró que sectores como turismo, agroindustria y comercio podrían tardar entre tres y doce meses en normalizar sus operaciones.

Romero también advirtió que la actual crisis puede convertirse en un punto de inflexión para Bolivia debido a la combinación de conflictividad política, escasez de dólares y presión fiscal.

“La imagen de credibilidad y confianza de Bolivia, construida durante años, se vino abajo en tres semanas”, manifestó.

Según el analista, la incertidumbre económica y política deteriora la percepción internacional del país y podría afectar futuras inversiones y negocios.

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