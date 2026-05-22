Las cámaras de seguridad de un hospital captaron una secuencia de características paranormales que desafía toda lógica: un empleado de seguridad atendiendo, registrando y ofreciéndole una silla de ruedas a alguien que nunca existió en el plano físico.

El incidente, que ocurrió durante la madrugada de un sábado alrededor de las 3:30 de la mañana, quedó registrado en videos que acumularon millones de reproducciones y debates encendidos en internet.

La cronología del misterio: Paso a paso hacia lo imposible

Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran una rutina que se transformó en una auténtica película de terror:

El ingreso: Las puertas automáticas del hospital se abren de par en par, pero no ingresa nadie. Solo se divisa el movimiento y el vacío.

El registro: El recepcionista se levanta de su asiento, camina hacia la entrada, corre la cinta de peligro para dar paso y anota los datos personales en su planilla mientras hace ademanes de estar hablando con alguien.

La cortesía: Un minuto después, el custodio toma una silla de ruedas estacionada junto a los ascensores, se la ofrece a la "nada" y, ante el supuesto rechazo de la misteriosa visita, la devuelve a su lugar.

El dato escalofriante: Según el relato del propio empleado, él vio ingresar a una anciana que le pidió subir a la habitación 915 del noveno piso para buscar un objeto que había olvidado cuando estuvo internada.

La llamada que lo cambió todo

La tensión comenzó a escalar horas después. Al notar que la anciana no regresaba del noveno piso, el guardia, preocupado, se comunicó con el personal médico de la guardia para constatar que todo estuviera bien.

La respuesta de los médicos lo dejó helado: "Acá no vino nadie".

Ante el temor de que una persona se hubiera infiltrado en el edificio, las autoridades del sanatorio revisaron las cámaras de seguridad de todos los pisos y ascensores. Fue allí donde descubrieron que el empleado estuvo hablando con el aire todo el tiempo.

La pieza final de este rompecabezas paranormal llegó cuando cotejaron los datos que la supuesta mujer le había dejado al recepcionista. Al revisar los registros del sanatorio, descubrieron una coincidencia aterradora: el nombre y apellido anotados correspondían exactamente a una paciente que había fallecido en esa misma habitación (la 915) apenas tres horas antes de la secuencia.

¿Un error administrativo, una broma de mal gusto o la prueba definitiva de que hay vida después de la muerte? El debate está que arde en las redes y el video sigue sumando reproducciones minuto a minuto. Y tú, ¿de qué lado estás?

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