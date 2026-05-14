Lo que comenzó como un turno de noche habitual en un yacimiento petrolero de las afueras de Comodoro Rivadavia (Argentina) se convirtió en una pesadilla paranormal que ya recorre el mundo a través de las redes sociales. Una cámara de vigilancia registró el momento exacto en que una extraña y pequeña criatura merodea por las instalaciones, desatando una ola de teorías y terror entre los operarios.

"Golpea los tráilers y mueve las cosas"

El relato de los trabajadores es escalofriante. Según testimonios recolectados en la zona, la presencia de este ser no es un evento aislado. "Se escucha cómo golpea los tráilers por fuera y cuando sales no hay nadie", relató uno de los petroleros. En el video que se volvió viral, se puede observar a una figura oscura, de corta estatura, desplazándose de forma errática y moviendo un cono de tránsito como si tuviera fuerza propia, según publica el portal ADN Sur.

La descripción que hacen quienes dicen haberlo visto de cerca es lo que más impacto generó: aseguran que tiene la apariencia física de "un bebé todo quemado". Esta estremecedora comparación ha alimentado leyendas locales y debates sobre si se trata de un fenómeno sobrenatural, un duende o algo mucho más difícil de explicar.

El video de la discordia: ¿Realidad o mito?

Las imágenes muestran a la criatura en medio de la oscuridad del yacimiento, resaltada por un círculo blanco en las grabaciones de seguridad. Mientras que los escépticos sugieren que podría tratarse de un animal local o un efecto óptico de las cámaras infrarrojas, quienes conviven con el silencio del desierto patagónico están convencidos de que "hay algo ahí afuera".

El video, bajo el sello de ADNSUR, acumuló miles de reproducciones en pocas horas. Los comentarios en redes sociales se dividen entre el terror y la curiosidad, pero para los petroleros de Comodoro, la situación es seria: trabajar de noche en el yacimiento ya no volverá a ser lo mismo.

¿Tú qué crees que sea? ¿Un fenómeno paranormal o una confusión visual en la inmensidad del campo petrolero?

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play