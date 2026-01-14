Bolívar inició una nueva etapa de trabajo en Ananta con la mira puesta en cambiar el rumbo tras el desenlace del 2025, cuando se le escapó el campeonato frente a Always Ready. En ese contexto, la dirigencia celeste oficializó la llegada de su primer refuerzo internacional: Christian Alemán, volante ofensivo ecuatoriano que vestirá la camiseta académica.

Alemán, de 29 años, es zurdo y se desempeña como enganche, con marcada vocación ofensiva y buena visión de juego. En su arribo al país, el nuevo “10” expresó su entusiasmo por sumarse a un club al que calificó como grande del fútbol boliviano y aseguró llegar con altas expectativas.

“El objetivo como profesional es ganar títulos, tanto en el torneo local como en competencias internacionales, y soñar con llegar lo más alto, incluso con una Copa Libertadores”, manifestó el mediocampista, quien destacó la confianza que le transmitió el proyecto deportivo encabezado por Flavio Robatto.

El futbolista reveló que su llegada se concretó tras conversar con el entrenador académico, con quien comparte una idea de juego que considera compatible con sus características. Alemán cuenta con experiencia en clubes como Estudiantes de La Plata, Barcelona y Emelec, y firmó contrato por un año con Bolívar.

Uno de sus primeros desafíos será la adaptación a la altura.

“He jugado en Quito y Ambato, pero ahora necesito adaptarme lo más rápido posible para ayudar al equipo”, señaló. Finalmente, dejó un mensaje a la hinchada celeste: pidió confianza y prometió entrega, con la convicción de que el esfuerzo colectivo permitirá celebrar juntos al final del camino.

