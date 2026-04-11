Ayudemos a Gabrielito: El pequeño de 3 años nació con malformación y podría perder una pierna

El pequeño Airon Gabriel Aguilera, de tan solo 3 años, enfrenta una dura batalla por su salud tras nacer con malformaciones congénitas en ambas piernas.

Actualmente permanece internado desde hace cuatro días en el Hospital del Niño, en Santa Cruz, donde los médicos evalúan la posibilidad de salvar o amputar su pierna izquierda, debido a complicaciones en la circulación sanguínea.

El menor, que además padece anemia, vive bajo el cuidado de sus bisabuelos, quienes por su avanzada edad y precarias condiciones económicas han tenido que asumir su crianza.

“Pedimos a las personas de buen corazón que nos ayuden. Gabriel necesita de todos porque no sabemos si puede llegar a perder la piernita. La abuelita ya no puede caminar, el abuelito está muy cansado, muchas veces no consigue trabajo. Hay días que no comemos y nuestra casa se está cayendo”, relató María Jesús Rivera, sobrina de la abuela del menor.

Por su parte, la abuela del niño expresó su desesperación ante la situación. “Yo lo crié desde chiquitito, pero vivimos en condiciones muy difíciles. Mi marido va al campo, pero no le pagan. Mis vecinos son buenos y le traían cositas al niño”, señaló.

Desde el hospital, se informó que el menor continúa bajo observación médica mientras se espera que la inflamación disminuya para determinar si la pierna puede ser salvada. “El niño tiene dolor y no tiene buena circulación por la malformación que presenta. Existe el riesgo de amputación”, indicaron los familiares.

La familia también reveló que la madre del niño, quien es menor de edad, se encuentra en Brasil desde hace dos meses sin dejar apoyo económico constante, aunque recientemente habría enviado una pequeña ayuda y prometido regresar.

Mientras tanto, la familia pide apoyo urgente a la población para poder cubrir gastos y acompañar el tratamiento del pequeño. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 780 04055 – 780 49 061 – 770 08 907.

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