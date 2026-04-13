Exjefe policial ve cambio en la lucha antidroga y destaca operativos en el trópico de Cochabamba

El excomandante de la Policía del trópico de Cochabamba, Boris Bellido, afirmó que existe un cambio en el enfoque de los operativos antidroga en la región, lo que estaría permitiendo visibilizar con mayor claridad el volumen de producción de hoja de coca y sustancias controladas.

Explicó que en anteriores gestiones, como las de los expresidentes, Evo Morales y Luis Arce, los responsables de la lucha antidroga provenían de federaciones cocaleras, lo que, a su criterio, generaba un manejo “protector y político” en el trópico.

En ese contexto, Bellido destacó los resultados de los últimos operativos como el denominado “Tormenta”, en el que se destruyeron 46 fábricas de droga en comunidades como Majo Pampa, Tacopaya y Bulo Bulo, además de la aprehensión de 11 personas, el secuestro de siete vehículos, incluidos de alta gama y la incautación de precursores y droga líquida.

Consideró que estas acciones simultáneas reflejan una estrategia más efectiva del Gobierno nacional contra el narcotráfico.

El exjefe policial también advirtió que delitos como asesinatos, secuestros y sicariato están vinculados al narcotráfico y forman parte de su estructura de financiamiento. En ese contexto, señaló que el crimen organizado se fortalece a partir de actividades delictivas comunes.

Asimismo, alertó sobre la limitada presencia policial en el trópico, donde unos 150 efectivos deben cubrir cinco municipios con una población e 250 mil habitantes, lo que reduce la capacidad de control en una región considerada sensible.

Finalmente, subrayó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y logísticos de la Policía para enfrentar el narcotráfico, en medio de recientes operativos que, en 72 horas, dejaron la destrucción de decenas de fábricas de droga y múltiples aprehensiones.



Mira la programación en Red Uno Play