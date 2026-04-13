Bus choca contra el tren metropolitano en Cochabamba y deja daños materiales

Un bus interdepartamental protagonizó un accidente de tránsito tras colisionar contra una unidad del tren metropolitano en la ciudad de Cochabamba. El hecho se reportó la tarde del sábado.

De acuerdo con el informe de Tránsito, el choque ocurrió alrededor de las 14:15 en la intersección de las avenidas Beneméritos e Ingavi, cuando el conductor del ómnibus habría intentado ganarle el paso al tren, provocando la colisión.

El impacto dejó daños materiales de consideración, siendo la unidad del tren metropolitano la más afectada.

Personal de la Central de Tránsito se hizo cargo del caso, realizó el levantamiento correspondiente y remitió el informe al Ministerio Público. Asimismo, se tomaron muestras para exámenes de laboratorio, cuyos resultados están pendientes.

Las autoridades policiales atribuyen el hecho a la presunta imprudencia del conductor del bus y recuerdan que ya se registraron al menos dos incidentes similares con el tren metropolitano, por lo que reiteran el llamado a respetar las normas de circulación.

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