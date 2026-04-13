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Accidente fatal deja dos muertos y cinco heridos en la ruta nueva Cochabamba–Santa Cruz

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito, el hecho se produjo por una colisión por alcance múltiple, seguida de impactos que derivaron en la muerte de dos personas y varios heridos.

Cristina Cotari

13/04/2026 9:49

Choque en cadena deja dos muertos en vía nueva Cochabamba–Santa Cruz. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un accidente de tránsito múltiple registrado el fin de semana en la zona de Corani Pampa, en el municipio de Colomi, a la altura del kilómetro 72 de la carretera nueva Cochabamba–Santa Cruz, dejó un saldo de dos personas fallecidas y cinco heridas.

De acuerdo con el informe de la Dirección de Tránsito, el hecho se produjo por una colisión por alcance múltiple, seguida de impactos que derivaron en la muerte de dos personas y varios lesionados.

Las investigaciones preliminares señalan que un camión tipo Nissan Cóndor invadió carril en una pendiente, provocando el siniestro. El vehículo impactó primero contra una vagoneta tipo Probox, que a su vez colisionó con un minibús que circulaba adelante.

Producto de la velocidad y la fuerza del impacto, el camión salió de la vía e impactó posteriormente contra un tractocamión de alto tonelaje.

Los heridos fueron auxiliados y trasladados a diferentes centros médicos del municipio de Sacaba, mientras que la Policía continúa con las investigaciones para determinar responsabilidades.

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