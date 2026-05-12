Crecen los bloqueos en La Paz y colapsan rutas clave del departamento

La jornada de movilizaciones y bloqueos se intensifica en el departamento de La Paz, donde el mapa de transitabilidad reporta múltiples puntos de cierre en carreteras estratégicas y rutas provinciales.

Entre los sectores afectados se encuentran Botijlaca, el colegio Laura Llocoyco, San Andrés de Machaca, Santiago de Machaca, Achiri Arriba, Calamarca y el sector de Panduro, donde se instalaron bloqueos que dificultan el paso vehicular.

La situación también se agrava en las rutas hacia el norte paceño y los Yungas. Según el reporte de transitabilidad, existen puntos de bloqueo en Entre Ríos, Apecho, Santa Bárbara, Choro Bajo, Estolo, San Silverio y Caranavi.

Asimismo, continúan los cortes en sectores clave como el puente Yolosa y Santa Bárbara, rutas fundamentales para la conexión con los Yungas.

En otras regiones del departamento también se reportan bloqueos en Río Seco, Harina y Viacha, generando complicaciones para el transporte interprovincial, de carga y de pasajeros.

Bloqueos masivos paralizan la Sede de Gobierno

La sede de gobierno también fue escenario de protestas masivas. El centro paceño quedó parcialmente paralizado por movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), el magisterio urbano y otros sectores sociales que marcharon y bloquearon vías como la avenida Mariscal Santa Cruz, El Prado y la calle Camacho.

La Policía instaló vallas y cerró los accesos a plaza Murillo para resguardar instituciones públicas, mientras cientos de personas tuvieron que trasladarse caminando debido a la falta de circulación vehicular.

En El Alto, dirigentes de los Ponchos Rojos, representantes de la COB y parlamentarios firmaron un acuerdo para mantener las movilizaciones y no negociar con el Gobierno hasta obtener respuestas a sus demandas.

Por su parte, el magisterio rural cumplió su primer día de paro movilizado y confirmó nuevas medidas para esta semana durante la pasada jornada del lunes.

El incremento de las medidas de presión afecta la circulación de vehículos particulares, flotas y transporte pesado, mientras cientos de viajeros permanecen varados o deben buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones, evitar viajes innecesarios y mantenerse informada sobre el estado de las carreteras ante la expansión de los puntos de bloqueo en el departamento paceño.

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