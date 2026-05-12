Cochabamba: Empresarios apuntan que bloqueos generan pérdida diaria de Bs 71 millones

La economía cochabambina se desangra. El sector privado, a través de la FEPC, lanzó una dura advertencia sobre el impacto devastador de las movilizaciones actuales, reportando una pérdida económica que asciende a los 71 millones de bolivianos por cada día que las carreteras permanecen cerradas.

Un departamento cercado y en números rojos

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, expresó la profunda preocupación del sector ante el aislamiento progresivo del departamento. Las cifras presentadas son alarmantes y reflejan un daño acumulado que frena en seco la reactivación económica de la región.

Impacto diario: Bs 71 millones en pérdidas.

Acumulado anual: Con las movilizaciones actuales, Cochabamba suma 15 días de bloqueos en lo que va del año.

Afectación total: El perjuicio económico global ya alcanza los Bs 628 millones.

"Sumamente preocupados, rechazamos, como siempre lo hemos hecho, cualquier tipo de manifestación a través de los bloqueos", afirmó Demeure, subrayando que la región se encuentra prácticamente "cercada", con la carretera antigua a Santa Cruz como única vía de escape precaria.

Desde el sector privado, la lectura de estos conflictos no es meramente social. Los empresarios aseguran que detrás de las medidas de presión existe una intencionalidad política que busca desestabilizar la gestión actual. "Lamentamos mucho que eso esté pasando cuando el país necesita totalmente otra cosa", agregó el líder empresarial, señalando que los intereses partidarios están primando sobre la necesidad de trabajo y estabilidad de la población.

El pedido: Libre tránsito

Ante este escenario de parálisis, la FEPC dirigió un llamado urgente al Poder Ejecutivo:

Garantizar la circulación: Exigen que las autoridades hagan cumplir el derecho constitucional a la libre transitabilidad en todo el territorio nacional. Intervención inmediata: Demandan que no se permita que Cochabamba siga aislada, afectando la cadena de suministros y la producción regional.

Estado de las rutas: Actualmente, la conectividad hacia el occidente está cortada y la ruta nueva al oriente bloqueada, dejando a Cochabamba en una situación de vulnerabilidad logística crítica.

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