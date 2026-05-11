"Bloquean porque quieren": Transporte en emergencia pide desbloquear carreteras

El sector del transporte boliviano ha oficializado una declaratoria de emergencia ante la parálisis crítica que mantiene a cinco mil camiones detenidos en diversos puntos estratégicos del país. Luis Alberto Añez, presidente de la Cámara de Transporte, calificó la situación como insostenible al denunciar que miles de conductores enfrentan condiciones precarias y falta de servicios básicos, asegurando que "esto raya en lo inhumano".

Colapso financiero y logístico

La paralización no solo afecta la logística nacional con tres mil camiones impedidos de circular, sino que representa un golpe financiero devastador que, según Añez, ya suma 105 millones de bolivianos en pérdidas acumuladas. El dirigente señaló que el sector pierde aproximadamente 15 millones de bolivianos cada día y que actualmente hay 40 mil pasajeros perjudicados por lo que considera un bloqueo estrictamente político por parte de la COB.

Añez instó directamente al Ejecutivo a ejercer sus funciones para restablecer la transitabilidad y cuestionó quién resarcirá los daños económicos sufridos por el gremio ante el conflicto. "Esperamos que el Gobierno dé solución y tome sus oficios para desbloquear las carreteras", sentenció el líder transportista tras manifestar que el sector ha soportado décadas de dificultades políticas.

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