Brigada Parlamentaria de Santa Cruz se declara en emergencia para defender la Ley 1720

La Brigada Parlamentaria de Santa Cruz ha emitido una resolución oficial declarándose en estado de emergencia para defender la vigencia de la Ley 1720. Los legisladores expresaron su respaldo total a esta normativa, alineándose con las determinaciones de los sectores productivos, instituciones cívicas y el pueblo cruceño.

El documento rechaza enérgicamente las actitudes antidemocráticas que pretenden utilizar el contenido de la ley para afectar la estabilidad gubernamental y parlamentaria. Según el texto, estos intentos de desestabilización están enfocados en entorpecer el proceso democrático emergente de los años 2025 y 2026.

Defensa de la independencia legislativa

Una de las adiciones más críticas de esta resolución es la exigencia al Gobierno Nacional para que defienda la institucionalidad y la normativa aprobada. El contenido del voto resolutivo enfatiza en "exigir al ejecutivo que no intervenga en el órgano legislativo", garantizando así la separación de poderes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional ha sido exhortada a través de este documento a preservar la seguridad jurídica y la estabilidad normativa en el país. El objetivo primordial es salvaguardar los derechos vinculados al régimen agrario y asegurar que el sistema productivo nacional no sufra interrupciones. El documento finaliza instruyendo la remisión inmediata de esta postura a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional y a ambas cámaras legislativas.

Voto resolutivo de la Brigada Parlamentaria cruceña.

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