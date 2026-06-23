Tragedia en el aire: trapecista muere tras caer durante un espectáculo en China

Un espectáculo que debía ser una muestra de destreza y coordinación terminó en tragedia. Una trapecista china perdió la vida luego de caer al vacío durante una presentación en vivo realizada en la ciudad de Suzhou, en la provincia de Anhui.

La artista, identificada como Sun Moumou, de 37 años, realizaba una rutina aérea junto a su esposo y compañero de escenario, conocido como Zhang, con quien compartía presentaciones de alto riesgo desde hace varios años.

De acuerdo con los reportes, la pareja ejecutaba una acrobacia elevada con ayuda de una grúa. Durante el número, Zhang logró sostener a Sun por la cintura, pero en el momento clave de la maniobra la artista debía soltarse y sujetarse de los pies de su compañero.

El movimiento no salió como estaba previsto y Sun cayó desde una altura superior a los 9 metros ante la mirada de los espectadores.

Los gritos de sorpresa y desesperación se escucharon inmediatamente en el lugar. El espectáculo fue suspendido y la artista fue trasladada de emergencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos de los médicos falleció poco después de su ingreso.

Sun y Zhang estaban casados desde hace una década y tenían dos hijos. Tras la tragedia, el esposo negó versiones que señalaban una supuesta discusión antes del acto y pidió respeto mientras atraviesa el duelo.

“Siempre fuimos felices juntos”, señaló Zhang, quien aseguró estar enfrentando un momento difícil tras la pérdida de su compañera de vida y escenario.

El caso generó conmoción en China y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad en espectáculos circenses. Usuarios en redes sociales cuestionaron la ausencia de medidas de protección durante una maniobra considerada de alto riesgo.

Las autoridades locales informaron que la empresa encargada del espectáculo no contaba con la autorización necesaria para realizar la presentación y anunciaron investigaciones para determinar responsabilidades.

También se revisaron antecedentes de la compañía organizadora, donde se encontraron reportes previos relacionados con presentaciones sin las medidas de seguridad correspondientes.

La tragedia volvió a poner sobre la mesa una pregunta que preocupa al mundo del entretenimiento: hasta dónde puede llegar el riesgo en nombre del espectáculo cuando la vida de los artistas está en juego.

Aunque el hecho ocurrió en abril de 2023, volvió a ser viral en redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play