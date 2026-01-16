TEMAS DE HOY:
Zenón Mamani Caso Harina Subvencionada Caso EMAPA

25ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Bolivia avanza en la exportación de carne a Egipto y a China

El director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasag, Erick Bruckner, declaró que se sostiene reuniones con consenso con sectores productivos de carne.

Juan Marcelo Gonzáles

15/01/2026 21:09

Foto: Erick Bruckner Director SENASAG
La Paz

Escuchar esta nota

El director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasag, Erick Bruckner, declaró que se sostiene reuniones con consenso con sectores productivos de carne.

La autoridad participa de constantes reuniones para poder analizar la situación de la comercialización de la carne donde aclaró que se garantiza el mercado y consumo interno y que sólo se exportarán los excedentes.

“El tema de la carne está en permanentes reuniones de consensos y solución a este problema junto con Contracabol con ganaderos es un punto central es un tema de oferta y demanda (…) no hay un rechazo es un consenso nosotros solamente vamos a exportar lo excedente y vamos a asegurar el consumo interno de la carne” mencionó Bruckner.

En cuanto a las exportaciones que se realizarán a Egipto y la China hay avances que se tendrán anuncios los siguientes meses en torno las carnes de camélidos, ovinos y equinos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD