Bolivia avanza en la exportación de carne a Egipto y a China

El director nacional del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria Senasag, Erick Bruckner, declaró que se sostiene reuniones con consenso con sectores productivos de carne.

La autoridad participa de constantes reuniones para poder analizar la situación de la comercialización de la carne donde aclaró que se garantiza el mercado y consumo interno y que sólo se exportarán los excedentes.

“El tema de la carne está en permanentes reuniones de consensos y solución a este problema junto con Contracabol con ganaderos es un punto central es un tema de oferta y demanda (…) no hay un rechazo es un consenso nosotros solamente vamos a exportar lo excedente y vamos a asegurar el consumo interno de la carne” mencionó Bruckner.

En cuanto a las exportaciones que se realizarán a Egipto y la China hay avances que se tendrán anuncios los siguientes meses en torno las carnes de camélidos, ovinos y equinos.

