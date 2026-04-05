Escalera mecánica atraviesa un acuario y sorprende a visitantes en China

La innovadora estructura permite a los usuarios desplazarse mientras observan especies marinas a su alrededor, convirtiéndose en una atracción viral.

Una escalera mecánica que atraviesa un acuario se ha vuelto viral en redes sociales, luego de que se difundieran imágenes de visitantes rodeados de peces mientras ascienden por la estructura en un recinto en China.

El diseño muestra una escalera transparente instalada dentro de un túnel acuático, donde los usuarios pueden observar de cerca distintas especies marinas, generando una experiencia inmersiva similar a la de los acuarios más modernos.

Experiencia inmersiva

En el video difundido, se observa a personas utilizando la escalera mientras peces nadan a su alrededor, lo que transforma un simple desplazamiento en una atracción turística.

Este tipo de infraestructura busca integrar entretenimiento y movilidad, permitiendo a los visitantes interactuar visualmente con el entorno marino sin interrumpir su recorrido.

Tendencia en espacios interactivos

Los acuarios y centros de entretenimiento en Asia han apostado en los últimos años por experiencias más envolventes, incorporando túneles, pasarelas y ahora escaleras mecánicas dentro de grandes tanques.

Estas innovaciones no solo mejoran la experiencia del visitante, sino que también se convierten en contenido atractivo para redes sociales.

Impacto en redes

La escena ha generado miles de reacciones, destacando la creatividad del diseño y el impacto visual del recorrido.

Usuarios calificaron la estructura como “futurista” y “única”, consolidándola como una de las atracciones más llamativas compartidas recientemente en plataformas digitales.

El caso refleja cómo la tecnología y el diseño arquitectónico continúan transformando la forma en que las personas interactúan con espacios recreativos.

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