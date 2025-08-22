Video: Este el momento cuando un puente en China se vino abajo con 16 obreros

Un trágico accidente en la provincia de Qinghai, al oeste de China, conmocionó al país. Al menos 12 personas murieron y 4 están desaparecidas tras el derrumbe de una sección del puente Jianzha, una monumental estructura en construcción sobre el río Amarillo.

El suceso ocurrió en la madrugada del viernes, cuando, según reportes, un cable de acero utilizado en las obras falló, provocando que la parte central del arco del puente cediera y se desplomara al agua, según reportan medios internacionales. Un video captado por la cadena estatal CCTV muestra el momento exacto de la caída, con la estructura precipitándose al segundo río más largo del país.

En el momento del colapso, 16 trabajadores se encontraban en la zona más afectada. De inmediato, se activaron operaciones masivas de búsqueda y rescate. Cientos de rescatistas, apoyados por 91 vehículos, 27 embarcaciones, un helicóptero y cinco robots, trabajan sin descanso para localizar a los desaparecidos y brindar asistencia a las familias.

El puente Jianzha, que forma parte de la línea ferroviaria Sichuan-Qinghai, es una obra de ingeniería notable por ser el puente de arco continuo con vigas de acero de doble vía más largo del mundo. Este incidente ha puesto de nuevo en el punto de mira los estándares de seguridad industrial en China, donde los accidentes en obras de construcción son una preocupación recurrente.

Vea el video:

