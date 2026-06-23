La muerte repentina de Girish Bhatt, un respetado oficial de policía de 38 años, conmocionó a la región de Uttarakhand, en el norte de la India. El trágico incidente ocurrió en el distrito de Champawat. Bhatt, miembro activo del Grupo de Operaciones Especiales (SOG) y conocido por su buena condición física, se encontraba realizando su rutina habitual en un gimnasio local cuando comenzó a sentirse mal y se desplomó inesperadamente ante la mirada de otros usuarios.

Sin oportunidad de reanimación

Las personas presentes en el establecimiento auxiliaron de inmediato al oficial y lo trasladaron de urgencia a un hospital privado en la cercana localidad de Khatima. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano; a su llegada, solo pudieron certificar su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades locales descartaron cualquier tipo de accidente relacionado con las máquinas o la infraestructura del gimnasio. La principal línea de investigación apunta a una complicación médica interna, aunque se está a la espera de los resultados oficiales de la autopsia para determinar la causa exacta del deceso.

Luto en la corporación

Girish Bhatt era considerado uno de los agentes más eficientes y comprometidos de su unidad, habiendo liderado múltiples operativos clave para mantener el orden público en la región. Su fallecimiento de forma tan abrupta deja en la orfandad a dos hijos y viuda a su esposa.

El funeral se llevó a cabo con los máximos honores policiales en el terreno de cremación de Sharda Ghat, en Banbasa, en un acto multitudinario que reunió a altos mandos policiales, representantes políticos y cientos de ciudadanos conmocionados.

Una preocupante coincidencia

La muerte de Bhatt no es un hecho aislado que preocupe a la opinión pública. Pocos días antes, el país lamentó la pérdida de Sushil Kumar, un reconocido fisicoculturista de apenas 26 años y campeón nacional, quien se desplomó y murió en su casa poco después de terminar una intensa sesión de entrenamiento mientras se preparaba para competencias internacionales.

Aunque las autoridades no han vinculado directamente ambos casos, la coincidencia de dos muertes repentinas en personas jóvenes y activas ha reabierto una conversación necesaria en la comunidad médica global sobre los límites del cuerpo humano, la intensidad de los entrenamientos modernos y la importancia de los chequeos cardiovasculares preventivos, incluso para quienes parecen gozar de una salud formidable.

Con datos de El Heraldo de México e India Today.

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