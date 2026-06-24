Abelardo de la Espriella es proclamado presidente electo de Colombia

Bogotá (EFE).- El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030 tras haber ganado la segunda vuelta de las elecciones del domingo pasado al izquierdista Iván Cepeda.

Por su parte, el candidato de izquierda Iván Cepeda reconoció este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y aceptó el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78 %) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.



«Como candidato del (partido) Pacto Histórico y la (coalición) Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República», manifestó Cepeda en una declaración pública.

Retiran los reclamos electorales

Por su parte, el partido de izquierda Pacto Histórico retiró las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional de las elecciones presidenciales.

La decisión fue comunicada por Martha Bolívar, apoderada del Pacto Histórico ante la comisión escrutadora nacional, durante una audiencia en la que informó que la colectividad desistía de las reclamaciones presentadas y no radicaría nuevas solicitudes relacionadas con el proceso electoral.

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