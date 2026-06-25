"No sé nada de ellos": ¿Quién es Lucas Trejo? El jugador que busca a su familia tras el terremoto en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Federico Trejo vive horas de profunda preocupación tras los terremotos registrados en Venezuela, luego de que el derrumbe de la vivienda donde residía su familia dejara incomunicados a su esposa y sus dos hijos.

La situación del defensor de 38 años ha generado gran impacto en el entorno deportivo, mientras continúan las labores de rescate en las zonas más afectadas por los sismos. Desde el incidente, el jugador no ha logrado establecer contacto con sus familiares y permanece a la espera de novedades.

No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañado por una fotografía en la que se los ve juntos.

En el plano deportivo, Lucas Federico Trejo se desempeña como defensor central y antes de continuar su carrera en el exterior tuvo pasos por Instituto y Racing de Nueva Italia, equipos donde inició su trayectoria profesional.

Actualmente integra el plantel del Marítimo La Guaira, conjunto de la segunda división del fútbol venezolano, con contrato vigente hasta diciembre de este año. Según el portal especializado Transfermarkt, su valor de mercado es de aproximadamente 10 mil euros.

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