Adiós al sueño mundialista: estos equipos ya están fuera del Mundial 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su tramo final y la emoción crece con la definición de los equipos que avanzarán a los dieciseisavos de final.

Hasta este jueves 25 de junio, varias selecciones ya quedaron oficialmente eliminadas del torneo, mientras otras mantienen la esperanza de continuar como una de las mejores terceras posiciones.

Los equipos que se despiden del Mundial 2026 son:

• Qatar

• Haití

• Chequia

• Turquía

• Túnez

• Jordania

• Panamá

Turquía, Túnez, Jordania y Panamá quedaron eliminadas desde su segundo partido debido a los criterios de desempate por enfrentamiento directo. En tanto, Qatar, Haití y Chequia confirmaron su despedida después del cierre de la fase de grupos.

Los terceros lugares que esperan un cupo

Algunas selecciones ya disputaron sus tres encuentros y aguardan la definición del resto de los grupos para saber si avanzan como mejores terceros.

Hasta el momento, la lista incluye a:

• Escocia

• Corea

A esta nómina podrían sumarse equipos como Suecia, Croacia, Argelia, Paraguay, Cabo Verde, Bélgica, Congo, Ecuador o Senegal, dependiendo de sus resultados en la última jornada.

Los clasificados a los dieciseisavos

Por otro lado, estas selecciones ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda del Mundial 2026:

• México

• Estados Unidos

• Alemania

• Argentina

• Francia

• Noruega



• Colombia

• Suiza

• Canadá

• Brasil

• Marruecos

• Bosnia y Herzegovina

• Sudáfrica

Con los últimos partidos de la fase de grupos, la lista definitiva de clasificados quedará cerrada y comenzará la etapa de eliminación directa, donde cada encuentro será una final.

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