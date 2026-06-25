Siete países de la UE envían ayuda a Venezuela a través del mecanismo de protección civil

Siete países de la Unión Europea enviarán ayuda y equipos de rescate a Venezuela tras los terremotos que han sacudido el país, que hasta el momento han dejado al menos 164 muertos y 971 heridos, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

Después de que la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, anunciara inicialmente que España, Italia y República Checa habían ofrecido asistencia a través de este mecanismo, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, añadió a cuatro países adicionales.

"En estas horas difíciles, estamos con los venezolanos. La Comisión Europea está coordinando la respuesta europea al terremoto a través de nuestro Mecanismo Europeo de Protección Civil. España, Italia, República Checa, Francia, Alemania, Luxemburgo y Países Bajos enviarán equipos de búsqueda y rescate", escribió Von der Leyen en un mensaje en redes sociales.

La presidenta del Ejecutivo comunitario añadió que la Unión está "lista para ofrecer más" ayuda, incluyendo asistencia médica.

Venezuela ha activado el Mecanismo Europeo de Protección Civil tras los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles al país, con al menos 164 muertos y 971 heridos y hasta 30 réplicas en las últimas horas

Los principales líderes de la Unión Europea han expresado sus condolencias y Bruselas ha activado también su sistema de cartografía por satélite, Copernicus, que le permite ofrecer imágenes detalladas del alcance de la catástrofe.

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