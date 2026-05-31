“Los tiempos de Dios son perfectos”: Miguelito celebra su noche soñada con el Santos

Miguel Terceros vivió una noche inolvidable con la camiseta de Santos. El mediocampista boliviano fue elegido como la figura del partido en la victoria por 3-1 sobre Vitória, un encuentro en el que anotó su primer gol en el Brasileirao y además aportó una asistencia para encaminar el triunfo del Peixe.

Tras el pitazo final, Miguelito rompió el silencio y expresó su felicidad por el momento que atraviesa. El jugador nacional aseguró que el tanto era algo que esperaba desde hace tiempo y que llegó gracias al trabajo constante y a la confianza que recibió por parte del cuerpo técnico.

“Mi gol en Santos demoró en llegar. Los tiempos de Dios son perfectos. Yo vengo trabajando bien, el entrenador me viene dando confianza y gracias a Dios pude ayudar al equipo con un gol y una asistencia. Hoy estoy feliz y vamos a trabajar para continuar firmes”, declaró el futbolista.

El boliviano también destacó el esfuerzo colectivo que permitió al equipo conseguir una victoria clave en el campeonato.

“Yo soy fruto del trabajo y hemos conseguido la victoria. Santos es un grupo unido, el profesor viene hablando bastante y esa unión nos da fuerza. Venimos trabajando bien y hoy dio resultado”, afirmó.

Con un gol a los 18 minutos, una asistencia y una actuación sobresaliente, Miguel Terceros fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Su rendimiento no solo le permitió recibir el reconocimiento de la transmisión oficial, sino también consolidarse como una de las principales figuras de Santos en un momento importante de la temporada.

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