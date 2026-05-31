“Sentí un pinchazo en el isquio”: Maraude en duda para los amistosos de la Verde

La preocupación se instaló en el entorno de la Selección Boliviana luego de la lesión sufrida por Jesús Maraude durante el clásico alteño entre Always Ready y ABB, disputado la tarde del sábado por la División Profesional.

El extremo ofensivo no pudo completar el encuentro tras sentir una molestia física que lo obligó a abandonar el campo de juego, generando incertidumbre a pocos días de los amistosos internacionales frente a Escocia y Argelia, programados en la fecha FIFA.

Tras el partido, Maraude se refirió a su situación y expresó su deseo de que la lesión no sea de gravedad.

“Sentí un pinchazo en el isquio. Ojalá no sea nada grave y, si es algo, recuperarlo lo más rápido posible. Quisiera estar ahí con la selección”, señaló el futbolista.

Pese a la preocupación, el jugador mostró optimismo y aseguró que afrontará el proceso de recuperación con paciencia.

“Como digo, si pasa es por algo y espero recuperar lo más rápido posible. Por ahí no hay que quemar etapas y estoy quemando una. Ojalá que sea a un buen nivel y superarlo”, agregó.

Ahora, el cuerpo médico deberá evaluar el alcance de la lesión para determinar si el joven atacante podrá integrarse a la concentración de la Verde. Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la evolución de uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol boliviano.

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