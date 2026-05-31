Lesión lo deja fuera: Diego Medina se pierde los amistosos de la Verde

La Selección Boliviana sufrió su primera baja durante este período de trabajo. El lateral Diego Medina, jugador del CSKA 1948 Sofía de Bulgaria, fue desafectado de la concentración debido a una lesión muscular, según informó el cuerpo técnico de la Verde.

El futbolista había llegado a Santa Cruz para incorporarse a los entrenamientos del combinado nacional; sin embargo, los problemas físicos le impedirán formar parte de los encuentros amistosos que Bolivia disputará frente a Escocia y Argelia durante la fecha FIFA.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia de Prensa Gráfica (APG), Medina no integrará la delegación que viajará a Estados Unidos para afrontar ambos compromisos internacionales. Tras quedar fuera de la convocatoria, el jugador permanecerá en Santa Cruz, donde reside su familia, y aprovechará estos días para tomar un descanso mientras inicia su recuperación.

Ante esta ausencia, el cuerpo técnico encabezado por Óscar Villegas cuenta con Yomar Rocha y Lucas Macazaga como principales alternativas para ocupar el lateral derecho de la defensa. Por el momento, no está previsto convocar a otro futbolista para reemplazar a Medina.

La baja del defensor representa un contratiempo para la Verde en el inicio de su preparación internacional, aunque el cuerpo técnico confía en las variantes disponibles para encarar los amistosos ante dos selecciones mundialistas.

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