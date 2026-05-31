Luis Haquin: "La vida te obliga a levantar cabeza"

Dos meses después del partido final por el repechaje, el capitán de la Selección Nacional, Luis Haquin, mencionó que es momento de levantar la cabeza y mantener la idea de juego junto a la mentalidad que permitió al cuadro verde estar cerca del regreso a la Copa Mundial 2026.

“En su momento triste por no dar esa alegría al país, ahora estamos más fuertes que nunca, ilusionados por conseguir esa ansiada clasificación”, declaró Haquin, en su retorno a la ciudad de Santa Cruz, donde el seleccionado boliviano reactivó su entrenamiento para jugar los partidos de preparación frente a Escocia (6 de junio) y Argelia (10 de junio), en Estados Unidos.

En 33 años, Bolivia estuvo más cerca de lograr el pase al Mundial, un episodio que fue superado por el elenco que dirige el seleccionador, Óscar Villegas, quien continuará al mando del equipo para preparar a los jugadores rumbo a las clasificatorias mundialistas 2030.

“Si bien las cosas no salieron hace algunos meses, sabemos que esto sigue y la vida te obliga a levantar cabeza y seguir luchando, seguir ilusionado como el primer día para seguir construyendo dentro de este proceso”, mencionó el zaguero de 28 años.

Este fin de semana, la Selección Nacional continuó con su trabajo en la ciudad de Santa Cruz, a puertas cerradas, preparando la alineación con la cual buscará hacer una buena presentación contra los rivales mundialistas.

Haquin es uno de los “legionarios” que llegó al primer día de concentración de la Selección Nacional, liberado por el club Al-Tai, de Arabia Saudita, sumándose a Marcelo Tórrez (Santos FC, Brasil) y Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú). Los demás futbolistas que actúan fuera del país llegarán este domingo o se sumarán a la delegación en Estados Unidos.

El plantel saldrá de Santa Cruz este martes para llegar a New Jersey (costa este de Estados Unidos), donde tendrá dos sesiones de trabajo antes del juego contra Escocia. Luego se dirigirá a Kansas (centro de Estados Unidos).

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