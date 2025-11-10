Sector hotelero ve con buenos ojos eliminación de visas para estadounidenses

El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, calificó como una “excelente señal” el acercamiento de Bolivia con Estados Unidos y la posible eliminación del requisito de visa para ciudadanos norteamericanos que realicen viajes de turismo y negocios en el país.

“Estamos abriendo nuevamente a Bolivia al mundo, abriendo las puertas para que la gente visite el país, y eso, definitivamente, para el sector turístico siempre es positivo”, afirmó Vaca en entrevista con Red Uno.

El dirigente explicó que, aunque la disposición aún no fue oficializada, la noticia genera optimismo porque podría contribuir a incrementar el flujo de visitantes extranjeros y recuperar los niveles de turismo previos a la pandemia.

“Escuché a la nueva responsable de la cartera de Turismo decir que se quiere llegar a dos millones de turistas en 2026, lo cual sería muy positivo, tomando en cuenta que antes de la pandemia recibíamos un millón cuatrocientos mil visitantes”, señaló.

Vaca subrayó que el turismo puede generar divisas en el corto y mediano plazo, pero para ello el país necesita adoptar medidas estructurales que fortalezcan su imagen y competitividad.

“De las más importantes es una ley antibloqueos, porque eso va a generar una imagen totalmente distinta de Bolivia hacia el mundo y va a devolver la confianza como destino turístico”, sostuvo.

El presidente de la Cámara Hotelera también planteó mejorar la conectividad aérea mediante una política de “cielos abiertos”, así como impulsar acciones paralelas de promoción turística, incentivos fiscales y reducciones temporales en tarifas de servicios básicos.

“Con una ley antibloqueo y una buena conectividad aérea, el turismo empieza a moverse. Luego deben venir medidas complementarias como promoción internacional, feriados turísticos e incentivos a la inversión”, concluyó Vaca.

