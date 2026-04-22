Inseguridad en La Paz: dos golpes millonarios en días suman más de Bs 7 millones

Un nuevo atraco de Bs 5 millones se registró en Cota Cota y se suma al caso anterior de 2,2 millones; la Policía investiga posibles conexiones.

Un nuevo robo millonario fue reportado en la zona sur de La Paz, esta vez por un monto de Bs 5 millones, elevando a más de 7 millones la cifra total sustraída en recientes hechos delictivos registrados en esta área de la ciudad.

El hecho ocurrió en la zona de Cota Cota, luego de que un hombre retirara una fuerte suma de dinero de una empresa de transporte de valores. Al salir del lugar, fue interceptado por varios sujetos que utilizaron armas blancas para reducirlo y concretar el robo.

Según las primeras declaraciones, la víctima habría actuado bajo amenazas. Se conoce que inicialmente debía retirar medio millón de bolivianos, pero terminó sacando cinco millones, lo que ahora forma parte de las líneas de investigación que maneja la Policía.

Por este caso, ya se reportó una persona aprehendida, mientras se realiza el análisis de cámaras de seguridad para identificar a los demás involucrados.

Este atraco se suma al registrado días atrás, también en la zona sur, donde delincuentes lograron sustraer más de Bs 2,2 millones. En ese caso, dos personas fueron aprehendidas y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Las investigaciones de este primer hecho revelaron la participación de intermediarios.

“Una de ellas es dedicada a la ingeniería, especialista en oro, y la otra es una joyera que se dedica a la comercialización”, informaron las autoridades, quienes señalaron que estas personas habrían facilitado el contacto con los autores del robo.

Asimismo, la Policía amplió las pesquisas a otras personas del entorno y no descarta la participación de extranjeros.

“Tenemos esa versión de acuerdo a los acentos que tenían estas personas, información que se está cruzando con Interpol”, indicaron.

Ambos casos presentan similitudes en su ejecución, lo que ha generado preocupación por la posible existencia de redes organizadas dedicadas a identificar y atacar a personas que manejan grandes sumas de dinero.

Con este nuevo hecho, la inseguridad en la zona sur vuelve a encender las alertas, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para dar con todos los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play