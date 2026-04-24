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Policial

Operativo en La Paz: detienen a profesor investigado por delitos contra menores

Un operativo conjunto permitió la detención de un hombre de 60 años. La Fiscalía investiga posibles vínculos con redes internacionales de distribución de contenido ilícito.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

24/04/2026 14:22

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La Paz

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Un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público permitió la aprehensión de un hombre de 60 años, identificado como profesor, acusado de almacenar y presuntamente difundir material de abuso sexual infantil en la ciudad de La Paz.

El allanamiento se ejecutó en un inmueble ubicado en la zona central, entre el nudo Vita y la avenida Buenos Aires, donde se encontraron múltiples dispositivos electrónicos.

“Se ha colectado una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, tenemos CPUs, laptops, iPads, celulares y memorias externas”, informó Jefa de División de Trata y Tráfico, Gabriela Coca. 

De acuerdo con la investigación preliminar, el sujeto habría descargado y almacenado estos contenidos durante un tiempo prolongado. El material encontrado incluye archivos audiovisuales que involucran a niños, niñas y adolescentes.

El fiscal de materia Javier Huanca confirmó que el caso está siendo investigado bajo la figura de almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil, y no se descarta su vinculación con redes internacionales dedicadas a este tipo de delitos.

“El hecho tiene vinculatoriedad con una red internacional que vulnera la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, señaló la autoridad, en el marco de la aplicación de la Ley 1636 de protección en entornos digitales.

Actualmente, el acusado permanece en celdas policiales a la espera de que la autoridad judicial defina su situación jurídica, mientras continúan las pericias técnicas sobre los dispositivos incautados para determinar el alcance del caso.

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