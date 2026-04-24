Operativo en La Paz: detienen a profesor investigado por delitos contra menores

Un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y el Ministerio Público permitió la aprehensión de un hombre de 60 años, identificado como profesor, acusado de almacenar y presuntamente difundir material de abuso sexual infantil en la ciudad de La Paz.

El allanamiento se ejecutó en un inmueble ubicado en la zona central, entre el nudo Vita y la avenida Buenos Aires, donde se encontraron múltiples dispositivos electrónicos.

“Se ha colectado una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento, tenemos CPUs, laptops, iPads, celulares y memorias externas”, informó Jefa de División de Trata y Tráfico, Gabriela Coca.

De acuerdo con la investigación preliminar, el sujeto habría descargado y almacenado estos contenidos durante un tiempo prolongado. El material encontrado incluye archivos audiovisuales que involucran a niños, niñas y adolescentes.

El fiscal de materia Javier Huanca confirmó que el caso está siendo investigado bajo la figura de almacenamiento y difusión de material de abuso sexual infantil, y no se descarta su vinculación con redes internacionales dedicadas a este tipo de delitos.

“El hecho tiene vinculatoriedad con una red internacional que vulnera la dignidad de niños, niñas y adolescentes”, señaló la autoridad, en el marco de la aplicación de la Ley 1636 de protección en entornos digitales.

Actualmente, el acusado permanece en celdas policiales a la espera de que la autoridad judicial defina su situación jurídica, mientras continúan las pericias técnicas sobre los dispositivos incautados para determinar el alcance del caso.

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