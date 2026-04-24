Viceministro de Seguridad Ciudadana presenta renuncia a su cargo

En una conferencia de prensa, el viceministro Rolando Montaño anunció su renuncia irrevocable al cargo, el cual ocupó desde el 11 de noviembre del año pasado. Montaño, quien también es coronel de la Policía, expresó su agradecimiento por la oportunidad de haber servido al país en este cargo ejecutivo dentro del Ministerio de Gobierno.

"Fui invitado a este puesto para contribuir con la lucha contra la corrupción y con el trabajo que nos ha encomendado el presidente Rodrigo Paz", señaló Montaño, destacando que su labor siempre estuvo orientada al servicio de la población.

Razones detrás de la renuncia

El viceministro explicó que la decisión de renunciar se debió a la falta de coordinación en algunos aspectos clave de su trabajo, lo que le impidió obtener los resultados urgentes que esperaba.

"Las actividades que se estaban desarrollando en el Ministerio y con otras organizaciones externas requirieron más coordinación y mayor apoyo para generar los cambios que buscábamos", agregó el viceministro.

"Hubo situaciones que no permitieron alcanzar ciertos resultados como se necesitaba", afirmó Montaño, aunque evitó señalar directamente a las autoridades o instituciones responsables.

Compromiso con el país y su futuro

A pesar de la renuncia, Montaño reiteró su compromiso con el país y su honor como oficial de policía con más de 35 años de servicio.

"Mi trayectoria no tiene mancha, siempre he trabajado con honestidad y con el honor de servir a mi patria", enfatizó.

El exviceministro dejó claro que, aunque se va del cargo, seguirá contribuyendo al país en cualquier otro ámbito donde se le necesite, asegurando que su salida no marca el fin de su compromiso con la sociedad.

Otros cambios en Gabinete

La renuncia de Rolando Montaño se da en un contexto de cambios en el gobierno. En esta misma semana, Mauricio Medinaceli también dejó el cargo de ministro de Hidrocarburos, siendo reemplazado por Carlos Marcelo Blanco.

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