Cae en México "El Jardinero", el heredero del imperio del CJNG por quien EEUU ofrecía 5 millones de dólares

En una operación quirúrgica ejecutada por las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) en el estado de Nayarit, fue capturado Audias Flores Silva, alias "El Jardinero". El detenido es identificado como uno de los líderes máximos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el principal candidato para suceder al fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Un objetivo de 5 millones de dólares

La captura de Flores Silva no es solo un logro local; representa la caída de uno de los fugitivos más buscados por la administración estadounidense. El Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que llevara a su arresto, acusándolo de conspiración para traficar cocaína, heroína y, crucialmente, fentanilo, la droga sintética que ha causado una crisis de salud pública en el país del norte.

¿Quién es "El Jardinero"?

Originario de Michoacán, Flores Silva ascendió en la estructura criminal como jefe de seguridad de "El Mencho". Con el tiempo, se convirtió en el "amo y señor" de regiones estratégicas como Puerto Vallarta y los estados de Nayarit y Jalisco.

Bajo sus diversos alias, como "Comandante" o "Mata Jefes", coordinaba:

La producción masiva de drogas sintéticas en narcolaboratorios.

El trasiego de estupefacientes hacia la frontera estadounidense.

La propaganda y comunicación pública del cártel.

La sustracción ilegal de hidrocarburos.

Implicaciones en la guerra de cárteles

Especialistas en seguridad señalan que esta detención provoca un sismo interno en el CJNG por varias razones:

Vacío de poder: Al ser el sucesor natural de la cúpula, su ausencia desata una lucha por el liderazgo. Ruptura de alianzas: "El Jardinero" era el interlocutor clave en la alianza con facciones como "Los Chapitos", lo que podría debilitar los frentes comunes del narco. Miedo interno: Su captura tras un operativo sin disparos sugiere una labor de inteligencia profunda, lo que genera paranoia dentro de la organización sobre posibles delaciones.

Un historial de "puerta giratoria"

Esta no es la primera vez que Flores Silva pisa una prisión. Cumplió una condena de cinco años en Estados Unidos por narcotráfico y, tras ser liberado, fue detenido en México en 2016 por una emboscada que dejó 15 policías muertos. Sin embargo, en 2019 fue liberado entre sospechas de sobornos millonarios.

En esta ocasión, el panorama es distinto. Con una orden de extradición vigente, el destino de "El Jardinero" parece estar en una corte federal de los Estados Unidos, marcando el fin de una era para uno de los cárteles más violentos del mundo.

Con datos de La Jornada, El Universal y Milenio.

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